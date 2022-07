Um momento constrangedor de Alckmin ao lado de Lula

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que esteve ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento do PT e de outros partidos, passou por uma saia-justa durante o discurso de Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a deputado federal. “Precisamos acabar com os quase 30 anos dos tucanos e do PSDB em São Paulo. Precisamos eleger o [Fernando] Haddad”, disse Boulos, que não havia citado Alckmin nos cumprimentos no início da sua fala.

Dos quase 30 anos (são 27 até o momento) citados por Boulos, Alckmin esteve 14 anos como governador e outros seis como vice.