Um dado muito negativo ameaça o futuro de Marçal na eleição em São Paulo

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) subiu três pontos percentuais na última semana, segundo o Datafolha, chegou a 24% em intenções de voto e empatou numericamente com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que fez movimento inverso – perdeu três pontos percentuais desde o levantamento anterior.

Com isso, Marçal e Nunes estão empatados tecnicamente com o deputado Guilherme Boulos (PSOL), que oscilou um ponto para cima e chegou a 26%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos – leia aqui a matéria completa sobre a pesquisa Datafolha.

O levantamento, no entanto, traz um número preocupante para Marçal: no mesmo período, a sua rejeição cresceu cinco pontos percentuais e chegou a 53% — ou seja, mais da metade do eleitorado disse que se recursa a votar no empresário em qualquer hipótese.

Ele está bem à frente nesse quesito – depois dele, aparecem o apresentador José Luiz Datena, do PSDB (39%), Boulos (38%), Nunes (23%) e a deputada Tabata Amaral, do PSB (14%).

Segundo turno

Isso é um indicador muito ruim porque limita a possibilidade de vitória no segundo turno, como mostra o próprio Datafolha: Marçal perderia tanto de Boulos quanto de Nunes em uma eventual segunda rodada de votação – veja como ficariam os confrontos:

Continua após a publicidade

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 56%

Pablo Marçal: 28%

Branco/nulo/nenhum: 15%

Não sabe: 1%

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos: 48%

Pablo Marçal: 36%

Branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 1%

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 52%

Guilherme Boulos: 37%

Branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 1%

Pesquisa espontânea

Uma boa notícia para Marçal está na pesquisa espontânea, aquela em que os nomes dos candidatos a prefeito não são apresentados ao entrevistado. Nesse cenário, Boulos lidera com 24%, enquanto Marçal aparece com 20%, quatro pontos à frente de Nunes, que tem 16%. A diferença de Marçal para Nunes está no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos — nesse caso, o empate é considerado improvável.

Na comparação coma semana passada, Boulos evoluiu positivamente (tinha 21%), assim como Marçal (tinha 16%), enquanto Nunes manteve o mesmo percentual de 16%.

Na pesquisa atual, 1% dos eleitorado declarou voto no atual prefeito, sem especificar o nome, e 1% mencionou somente Ricardo, sem completar a resposta.