Datafolha: Nunes cai 3 pontos, Marçal sobe 3 e cresce a incerteza em SP

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra que o deputado Guilherme Boulos (PSOL) está numericamente à frente na disputa pela prefeitura de São Paulo, com 26% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pelo empresário Pablo Marçal (PRTB), ambos com 24%. Os três estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

As variações em relação à pesquisa feita pelo mesmo instituto na semana passada mostram que a disputa na maior cidade do país chega na reta final sob o signo da completa indefinição sobre quem irá para o segundo turno. Em comparação com a pesquisa da semana passada, Boulos oscilou um ponto para cima, Nunes oscilou três pontos para baixo e Marçal, três pontos para cima.

Depois, na pesquisa divulgada hoje, aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com 11% (tinha 9%); José Luiz Datena (PSDB), com 4% (tinha 6%); e a economista Marina Helena (Novo), com 2% (tinha 2%).

Entre os entrevistados, 6% disseram que vão votar em branco ou nulo, enquanto 3% afirmaram estar indecisos.

A pesquisa ouviu 1.806 eleitores entre os dias 1 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SP-09329/2024.