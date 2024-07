Um alerta a Nunes e Boulos: Datena lidera entre eleitores de baixa renda

Os eleitores de São Paulo com renda familiar de até dois salários mínimos têm um pré-candidato favorito nas eleições municipais. Com forte apelo popular após décadas como apresentador na televisão aberta, José Luiz Datena (PSDB) tem 28% dos votos de baixa renda. Nesse grupo, o tucano é seguido pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 21%. O nome indicado por Lula, Guilherme Boulos (PSOL), tem 13%, mesmo contingente de entrevistados que respondeu que votará branco/nulo ou não vai votar. Os dados constam na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 30.

A preferência por Datena se mantém nas famílias que recebem entre dois e quatro salários mínimos por mês. Nesta faixa de renda, o apresentador ainda aparece numericamente em primeiro lugar (23%), seguido de Boulos (19%) e Nunes (17%). Os números mostra um cenário diferente do observado há um mês, quando o atual prefeito liderava com 24%, seguido pelo tucano com 21%. O deputado do PSOL manteve o mesmo percentual do levantamento divulgado em junho.

Para o eleitorado que recebe entre quatro e sete salários mínimos, Boulos e Nunes estão empatados com 23% dos votos, sendo que o pré-candidato do PSOL teve queda (estava com 27% em junho) e o emedebista subiu um ponto percentual. Eles são seguidos por Datena, que conquista 16% dos votos nessa faixa etária.

O cenário se repete no grupo mais abastado, que recebe mais de sete salários mínimos. Boulos e Nunes têm 21%, seguidos de Pablo Marçal, do PRTB, que tem 15%. Datena aparece com 13%, mesmo percentual que respondeu que escolheria outros candidatos. Na pesquisa anterior, Boulos liderava entre os mais ricos, mas perdeu dois pontos percentuais, enquanto o atual prefeito se manteve com os mesmos 21%.

Continua após a publicidade

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores da capital paulista com 16 anos ou mais, entrevistados “face-a-face”. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com nível de confiabilidade em 95%. Os dados foram coletados entre 25 e 28 de julho.

O gargalo de Boulos

A equipe de Guilherme Boulos já identificou, baseada em dados de pesquisas anteriores, que o público de baixa renda é o grande gargalo do pré-candidato nos levantamentos de intenção de votos. O deputado quer intensificar as agendas na periferia, enquanto o marqueteiro, Lula Guimarães monta um plano de comunicação específico para esse público-alvo, tanto na televisão, quanto na internet e em materiais impressos.