O plano do marqueteiro de Boulos contra dificuldades na periferia de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desafiado a conquistar o eleitorado de baixa renda, Guilherme Boulos intensificou idas à periferia de São Paulo, enquanto a equipe de marketing traça um plano segmentado.

“As pesquisas mostram um cenário e é preciso usar todas as alternativas de comunicação para alcançar o público-alvo”, diz o marqueteiro Lula Guimarães.

A equipe está concentrada em elaborar peças publicitárias, discursos, conteúdos e materiais impressos com perspectivas diferentes.

“Depois de criados, esses materiais são testados. E aí definimos uma linha de abordagem”, afirmou Guimarães.

A equipe de campanha do candidato do PSOL tem até a segunda quinzena de agosto, quando iniciam as gravações das propagandas de TV, para definir qual será o enfoque.