Tucano e bolsonarista empatam em disputa na ‘capital do oeste paranaense’

Na cidade de Cascavel, a quinta mais populosa do Paraná e principal município do Oeste do estado, o cenário eleitoral que se desenha é de uma disputa acirrada entre dois nomes de centro e direita para a prefeitura. As intenções de voto são lideradas pelo ex-prefeito Edgar Bueno (PSDB), com 30%, e pelo atual vice-prefeito, Renato Silva (PL), com 22,6%, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 25. Dentro da margem de erro da pesquisa, estipulada em 3,8 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparece o ex-deputado estadual Márcio Pacheco (PP), atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio de Janeiro, com 19,6%. Ele é seguido pela vereadora Liliam Faria (PT), com 6,6%; pelo economista Henrique Mecabô (Novo), com 3,7%; pelo empresário Fernando Mantovani (MDB), com 2,6%; e pelo ex-deputado estadual Coronel Lee (Agir).

Histórico

Bueno foi prefeito de Cascavel por três mandatos — o primeiro entre 2001 e 2004 e depois entre 2009 e 2016 — e deputado estadual por outras duas legislaturas. Recém-filiado ao PSDB, ele mantém relação de longa data com o ex-governador e colega partidário Beto Richa, tento atuado como secretário de Assuntos Estratégicos sob a gestão do cacique tucano.

Já Renato Silva tem um antigo histórico com o PSDB, chegando a presidir o diretório municipal tucano em 1997, mas já havia cortado a relação com o partido há mais de uma década. Antes de migrar para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, em março deste ano, ele exerceu o mandato de vice-prefeito pelo Republicanos — o atual prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos), está no final de seu segundo mandato e não pode disputar a reeleição.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 680 eleitores em Cascavel entre os dias 19 e 24 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.