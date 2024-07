Superfavorito, Bruno Reis sacramenta aliança com 13 partidos em Salvador

O União Brasil realiza na tarde desta quinta-feira, 25, a convenção que vai homologar a candidatura à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e da atual vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT). Com uma ampla aliança, formada por treze partidos, e em situação confortável nas pesquisas de intenção de votos, Reis é uma das apostas mais consolidadas do partido nas eleições deste ano.

A convenção deverá ter a presença do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e do vice-presidente nacional da legenda, ACM Neto. Ex-prefeito de Salvador por dois mandatos, Neto é o padrinho político de Reis. Além das principais lideranças do União Brasil, também marcarão presença parlamentares e representantes dos partidos que compõem a aliança.

Além do União Brasil e do PDT, estão na coligação PP, PSDB, Cidadania, Republicanos, PL, DC, PRD, Novo, PMB, PRTB e PMN. A ampla aliança deverá dar a Reis o maior tempo de propaganda em rádio e TV no horário eleitoral.

Liderança isolada

Bruno Reis confirma candidatura na liderança consolidada das pesquisas de intenção de votos, em que diversos institutos apontam para a possibilidade de a eleição na capital baiana ser decidida já no primeiro turno. No levantamento mais recente, divulgado pelo Paraná Pesquisas em 16 de julho, Reis aparece com 67,6% das intenções de voto, enquanto seu principal concorrente, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), apoiado pelo PT, que governa o estado há cinco mandatos, tem 12,5%. Para levar a eleição no primeiro turno, Reis precisa ter 50% dos votos válidos mais um.

Continua após a publicidade

Entre os prefeitos que neste ano tentam a reeleição nas principais capitais do país, Bruno Reis é o que tem a segunda melhor situação na largada da campanha eleitoral. No Recife, o prefeito João Campos, do PSB, registra diferença ainda maior em relação aos seus principais adversários. O filho de Eduardo Campos tem 75% das intenções de votos, enquanto os cinco demais pré-candidatos, somados, chegam a 15%. O nome mais bem colocado é Daniel Coelho (Cidadania), com 8%.

Bruno Reis também leva vantagem sobre seus adversários por ter maior grau de conhecimento entre os eleitores. Geraldo Júnior foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Salvador, mas nunca havia concorrido a cargo eletivo no Executivo até integrar, como vice, a chapa que elegeu Jerônimo Rodrigues (PT) governador da Bahia, em 2022. Caso confirme a vitória, o grupo liderado por ACM Neto completará dezesseis anos à frente da capital baiana.