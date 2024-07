Sucessor de Lula, petista está muito atrás de nome do PL em cidade do ABC

O vereador Tite Campanella (PL) lidera a corrida pela prefeitura de São Caetano do Sul, uma das cidades que compõem a região do ABC paulista, segundo levantamento feito entre os dias 26 e 29 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 30.

Segundo a pesquisa, Campanella, que é filho do ex-prefeito Anacleto Campanella, tem 45,0% das intenções de voto, seguido pelo ex-vereador Fabio Palacio (Podemos), que tem 28,3%. A margem de erro é de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparece o candidato do PSOL, Professor Rafinha, com 7,6%. Depois, surge o ex-sindicalista e ex-deputado federal Jair Meneguelli (PT), o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 7,6%.

Entre os entrevistados, 9,2% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,2% afirmaram que não sabem ou não responderam. Foram ouvidos 660 eleitores na cidade.

Sucessor de Lula

A região do ABC é considerada prioritária por Lula, que despontou politicamente na região no final dos anos 1970 ao liderar greves históricas de metalúrgicos que desafiaram a ditadura.

Então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula foi sucedido exatamente por Meneguelli em 1981 – o hoje candidato a prefeito também presidiu a CUT (Central Única dos Trabalhadores) por mais de dez anos (1983 a 1994) e tornou-se um dos nomes mais conhecidos do sindicalismo brasileiro.

“Cinturão vermelho”

O PT tenta na eleição deste ano recuperar a hegemonia que já teve nas cidades da Grande São Paulo durante meados dos anos 2000, logo depois de Lula ter chegado à Presidência da República pela primeira vez. A região ficou conhecida como “cinturão vermelho” em alusão ao domínio petista no entorno da capital paulista.

Hoje, o partido comanda duas cidades no ABC – Diadema, com José de Filippi Júnior, e Mauá, com Marcelo Oliveira – e tenta a reeleição em ambas. O partido ainda investe nas candidaturas de Luiz Fernando Teixeira (São Bernardo do Campo), Bete Siraque (Santo André) e Meneguelli (São Caetano do Sul).