Governo de SP mantém uso de máscaras em espaços abertos

O governo do estado de São Paulo decidiu nesta quinta-feira, 2, atender recomendação do Comitê Científico para manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos. Após pedido de João Doria (PSDB) na tarde da última terça, 30, o órgão técnico pediu a manutenção da obrigatoriedade com a confirmação da variante ômicron do coronavírus em São Paulo – a gestão estadual previa a flexibilização da medida a partir do próximo dia 11.

Na recomendação, o Comitê Científico apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante ômicron às vésperas do fim de ano. Os períodos de Natal e do Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias como a Covid-19.

“Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população”, escreveu Doria em publicação no Twitter.

A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou até agora três casos da variante ômicron no estado. A terceira confirmação foi feita nesta quarta-feira, 1º, e, segundo a pasta, se trata de um passageiro de 29 anos vindo da Etiópia e que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no sábado, 27. Ele fez teste assim que chegou e testou positivo para a Covid-19.

Os outros dois pacientes com a nova variante são um casal de brasileiros que mora na África do Sul. Eles vieram para São Paulo visitar familiares que moram na Zona Leste da capital.