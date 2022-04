SP: Haddad lidera com 29%, seguido por França, com 20%; Tarcísio tem 10%

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) lidera a disputa para o governo de São Paulo, com 29% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 20%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 7.

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 10%. O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), tem 6% — eles estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, vêm o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD) e o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 2%, empatados também no limite da margem de erro com Garcia; e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (Brasil 35) e Altino Junior (PSTU), ambos com 1%.

Na primeira pesquisa feita pelo Datafolha no estado na eleição ao governo deste ano, o instituto ouviu 1.806 moradores de 62 cidades paulistas nos dias 5 e 6 de abril. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03189/2022.