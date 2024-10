Sete atletas da equipe de remo de Pelotas morrem em acidente no Paraná

Oito pessoas da equipe de remo de Pelotas (RS) e um motorista morreram na noite deste domingo, 21, em um acidente no km 665 da BR-376, no perímetro da cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Elas estavam voltando do Campeonato Brasileiro de Remo, em São Paulo, dentro de uma van que foi atingida por uma carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal no Paraná (PRF), apenas um dos atletas sobreviveu.

O acidente aconteceu por volta das 21h40. De acordo com o boletim da PRF, a van, que transportava os atletas e o técnico, foi atingida na traseira por uma carreta e, pelo impacto da batida, acertou um automóvel na sua frente. A van rodopiou e foi arrastada para fora da pista pela carreta, que tombou em cima do veículo dos atletas. O motorista do automóvel não se feriu e o da carreta teve apenas machucados leves.

O técnico, o motorista e sete atletas morreram. Seis dos nove corpos já foram localizados pela PRF, mas eles só poderão ser retirados do local depois que um guindaste terminar de içar a carreta tombada sobre a van (veja vídeo). Um dos atletas, um adolescente de 17 anos, sobreviveu e foi levado ao Hospital de Joinville.

Continua após a publicidade

A pista onde aconteceu o acidente deve ficar interditada até o final da manhã para a conclusão do resgate. Os corpos serão levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba, que fará a identificação de cada um.

O presidente Lula prestou condolências às famílias das vítimas. “Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.”

https://twitter.com/lulaoficial/status/1848349953665458582

Continua após a publicidade

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também lamentou o ocorrido. “Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo.”

Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito. Eles estavam representando nosso Estado com muita honra… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 21, 2024

A cidade de Pelotas, da qual ele já foi prefeito, decretou luto oficial de três dias. Os atletas faziam parte de um projeto social do município, chamado “Remar para o Futuro”.