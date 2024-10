São Paulo: depois de apagão, Nunes mantém vantagem sobre Boulos

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Faltando menos de duas semanas para o segundo turno das eleições municipais em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a disputa pela reeleição, com 52,3% das intenções de voto, contra 39,2% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). O levantamento foi publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 16.

A pesquisa é a primeira divulgada após o apagão que atingiu São Paulo, tema bastante explorado pelos candidatos no debate realizado pela TV Bandeirantes na última segunda-feira, 14. Os números indicam que o episódio pouco afetou a corrida eleitoral na capital paulista — em relação ao levantamento publicado pelo Paraná Pesquisas na quinta-feira passada, 10, Nunes deslizou 0,5 ponto percentual (pp) para baixo e Boulos oscilou apenas 0,2 ponto para cima.

Votos brancos e nulos representam 5,2% do eleitorado, e outros 3,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Desde a semana passada, a soma dos indecisos passou de 8,2% para 8,5% dos eleitores.

Lula, Bolsonaro e Tarcísio no ringue eleitoral

Guilherme Boulos tem a candidatura apadrinhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e concorre com a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT) como companheira de chapa. Ao longo da última semana, o parlamentar recebeu o apoio da deputada federal Tabata Amaral (PSB) e do apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), candidatos derrotados no primeiro turno.

O endosso de Datena destoa da posição do próprio partido, já que os tucanos embarcaram na campanha de Ricardo Nunes após a derrota na primeira rodada de votação. O atual prefeito tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como seus principais cabos eleitorais na disputa pelo segundo mandato à frente do Executivo paulistano.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores em São Paulo entre os dias 12 e 15 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-06311/2024.