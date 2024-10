São Paulo: no segundo turno, Nunes tem 45%, e Boulos, 33%, aponta Quaest

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem 45% das intenções de voto, contra 33% do seu adversário no segundo turno, o deputado Guilherme Boulos (PSOL), de acordo com pesquisa divulgada pela Quaest nesta quarta-feira, 16.

Essa é a primeira pesquisa feita pela Quaest na eleição paulistana no segundo turno e também a primeira realizada pelo instituto após o apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica desde a noite de sexta-feira, 11. Hoje, segundo a concessionária Enel, ainda havia 100.000 endereços sem luz.

Entre os entrevistados, 19% dizem que irão votar em branco, nulo ou não irão votar, enquanto 3% declaram estar indecisos.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo, foi realizada entre 13 e 15 de outubro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-05735/2024. Continua após a publicidade

Eleitores de Marçal e de Tabata

Considerando os paulistanos que preferiram o coach Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, 74% agora declaram voto em Nunes, contra 13% que escolhem Boulos. No eleitorado de Tabata Amaral (PSB), quarta colocada na primeira etapa da eleição, 54% optam pelo candidato do PSOL, enquanto 23% escolhem o prefeito.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea — aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor durante a entrevista —, Ricardo Nunes tem 38% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos aparece com 28%. Entre os entrevistados, 26% se declaram indecisos, enquanto 8% afirmam que irão votar em branco, nulo ou não irão votar.