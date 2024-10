Primeira pesquisa Quaest do segundo turno de São Paulo depois do apagão

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo, divulgada nesta quarta-feira (16), mostra Ricardo Nunes (MDB) com 45% das intenções de voto e Guilherme Boulos (PSOL), com 33%. É a primeira pesquisa após o apagão que atingiu a Grande São Paulo.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo foi realizada entre 13 e 15 de outubro e entrevistou presencialmente 1.200 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-05735/2024.

Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 10, o atual prefeito Ricardo Nunes tem 55% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33%. A próxima pesquisa do instituto vai ser divulgada amanhã (17). No primeiro turno, a diferença entre Nunes e Boulos foi de aproximadamente 25.000 votos. Enquanto o atual prefeito teve 1.801.139 de votos (29,4%), o seu concorrente teve 1.776.127 (29%).

Na última segunda-feira, 14, foi realizado o primeiro debate do segundo turno, pela TV Bandeirantes. O grande assunto do encontro foi justamente o período em que parte da cidade está com falta de energia elétrica. Enquanto Boulos culpou a Enel e a gestão de Ricardo Nunes pelo apagão, o atual prefeito criticou a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do governo Lula, dizendo que eles é quem deveriam ter fiscalizado as condições do contrato.

O próximo debate vai ocorrer amanhã, às 9h30, no UOL/RedeTV.

Próximas pesquisas:

– Hoje (16) – Quaest

– Hoje (16) – Paraná Pesquisas

– Amanhã (17) – Datafolha

Quando acontece a votação do segundo turno das eleições?

A votação do segundo turno das eleições vai ocorrer no domingo, dia 27 de outubro.