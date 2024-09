São Paulo: Marçal seria derrotado por Boulos ou por Nunes no 2º turno

O novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas sobre intenção de votos em São Paulo avaliou possíveis cenários de segundo turno na capital paulista. As perspectivas apontam que o coach Pablo Marçal (PRTB) perderia tanto para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) quanto para o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em uma eventual disputa com Boulos, o candidato do PRTB teria 37,9% do apoio do eleitorado paulistano, enquanto o psolista ficaria com 43,1% dos votos.A maior vantagem do candidato do PSOL seria no eleitorado com ensino fundamental, onde ele teria 46,6% contra 30,4% do adversário. Já Marçal se sairia melhor entre os jovens de 16 a 24 anos, onde teria 44,4% dos votos contra 40,7% do rival.

Nunes x Marçal

Na disputa do coach com o atual prefeito, Nunes teria uma larga vantagem. O candidato à reeleição arrebanharia 50,1% dos votos, enquanto Marçal conquistaria 27,7%. A maior vantagem de Nunes seria entre os eleitores com ensino fundamental, onde teria 58,1% contra 21,7% do oponente. Já Marçal não superaria Nunes em nenhuma faixa do eleitorado — a menor distância seria entre os jovens, em que ele teria 36,4% contra 41,4% do rival.

Boulos x Nunes

Nunes também leva melhor em um eventual segundo turno contra Guilherme Boulos. O candidato à reeleição faria 49,7% dos votos contra 33,6% do deputado. Nesse embate, a menor distância entre os oponentes se daria entre os jovens de 16 a 24 anos, onde o prefeito teria 45,1% contra 37,0% do deputado.

Continua após a publicidade

Primeiro turno

A pesquisa sobre o primeiro turno feita pelo instituto mostra um empate triplo entre Guilherme Boulos (23,9%), Ricardo Nunes (23,8%) e Pablo Marçal (21,3%). O primeiro pelotão é seguido pelo tucano José Luiz Datena (8,4%) e Tabata Amaral (PSB), com 7,1%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos — leia a matéria completa aqui.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 pessoas com mais de 16 anos que votam em São Paulo. As entrevistas ocorreram entre os dias 2 e 5 de setembro e o resultado foi divulgado nesta sexta-feira, dia 6. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03775/2024.