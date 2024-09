Paraná Pesquisas: novo levantamento mostra empate triplo em São Paulo

O novo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 6, pelo instituto Paraná Pesquisas sobre as eleições em São Paulo mostra Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) em empate técnico triplo na liderança da disputa pela prefeitura da capital paulista. Pela primeira vez, o instituto coloca o candidato psolista numericamente na frente, com 23,9% das intenções de voto, apenas um décimo a mais do que o atual prefeito, que tem 23,8%, enquanto o coach aparece com 21,3%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência do primeiro pelotão, o levantamento mostra os candidatos José Luiz Datena (PSDB), com 8,4%, e Tabata Amaral (PSB), com 7,1%. Ao considerar a margem de erro, o tucano e a deputada também estão empatados. Marina Helena (Novo) tem 2,9% e os demais candidatos – Bebeto Haddad (DC), Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) – têm menos que um ponto percentual.

Variação

Em relação a última pesquisa, divulgada em 23 de agosto, Boulos cresceu dois pontos percentuais (tinha 21,9%), enquanto Nunes caiu 0,3 (tinha 23,8%) e Marçal subiu 3,4 pontos (tinha 17,9%). Apesar do crescimento registrado pelo candidato do PRTB na atual sondagem, o ritmo caiu: na pesquisa de agosto, ele havia crescido 5,5 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior — confira o levantamento de 23 de agosto.

Com dados coletados entre os dias 2 e 5 de setembro, o novo levantamento é o primeiro do Paraná Pesquisas após o início do horário eleitoral no rádio e na TV, em 30 de agosto. O tempo de televisão é considerado um trunfo dos adversários contra Marçal, cujo partido, o PRTB, não atinge os requisitos mínimos para ter direito ao espaço porque não tem nenhum representante na Câmara dos Deputados. Nunes tem 6 minutos e 30 segundos para sua propaganda, enquanto Boulos possui 2 minutos e 22 segundos.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores paulistanos e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03775/2024. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.