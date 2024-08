Após fuga combinada do debate eleitoral, Boulos e Nunes caem e Marçal sobe

As ausências dos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) marcaram a pauta do debate eleitoral realizado por VEJA na última segunda-feira, 19, em São Paulo. Entretanto, se o objetivo da manobra era evitar o confronto com Pablo Marçal (PRTB) e isolar o rival, o tiro parece ter saído pela culatra — o coach teve depois disso o maior crescimento nas pesquisas eleitorais, ao passo que os dois principais candidatos perderam espaço entre o eleitorado, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 23.

De acordo com a sondagem, Nunes ainda lidera a corrida eleitoral no primeiro turno com 24,1% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 21,9%. Dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais, os dois encontram-se tecnicamente empatados em primeiro lugar. Em relação ao levantamento anterior, publicado em 8 de agosto, o prefeito perdeu 1 ponto no apoio eleitoral, enquanto o deputado do PSOL recuou 1,3 ponto.

Em contrapartida, Marçal subiu 5,4 pontos percentuais no mesmo período, passando de 12,5% para 17,9% na pesquisa atual. Considerando a margem de erro, o coach chega ao cenário de empate técnico com Boulos.

Candidatura de Datena derrapa após ausência

Outro candidato que cancelou sua participação no debate de VEJA, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) também recuou nas intenções de voto nas últimas duas semanas. Desde a divulgação da pesquisa anterior, o tucano caiu de 15,9% para 13,2% entre o eleitorado — no limite da margem de erro, ele encontra-se em empate técnico com Pablo Marçal (PRTB).

Por outro lado, as outras duas candidatas presentes ao debate tiveram ganhos de popularidade após o evento. No levantamento publicado hoje, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 7,3% das intenções de voto, crescendo 1,8 ponto desde o início de agosto, enquanto a economista Marina Helena (Novo) oscilou 0,1 ponto para cima e atingiu 3,6% do eleitorado — também neste caso, ambas estão tecnicamente empatadas.

Continua após a publicidade

Fuga do confronto

Nunes, Boulos e Datena haviam confirmado oficialmente a presença no debate realizado por VEJA na segunda-feira. Mas os três candidatos cancelaram suas participações de última hora, argumentando “conflito de agendas” — na verdade, houve uma combinação entre as campanhas dos três para tentar isolar Pablo Marçal, diante da percepção que o coach estava ganhando com a exposição e os ataques contra os adversários

No debate de VEJA, Marçal se sentiu ainda mais à vontade para criticar Boulos e Nunes, sendo confrontado de forma firme e corajosa pelas duas mulheres presentes, Tabata Amaral e Marina Helena.

Ambas saíram do debate com mais prestígio entre os eleitores, enquanto Nunes, Boulos e Datena passaram a encolher nas pesquisas, conforme mostra o novo levantamento do Paraná Pesquisas. As mais recentes rodadas dos institutos AtlasIntel e Datafolha também mostraram um cenário semelhante.

Para a sondagem divulgada nesta sexta, o instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.