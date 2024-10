Santos: Neutralidade de Tarcísio me favorece, diz Rosana Valle em sabatina

A deputada federal, Rosana Valle (PL), candidata à Prefeitura de Santos, afirmou que a neutralidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no segundo turno da eleição na cidade do litoral paulista a ajuda na disputa municipal. “A neutralidade dele é um dos pontos favoráveis para mim”, declarou durante sabatina promovida por VEJA, dentro do projeto VEJA E VOTE.

Assista à íntegra da sabatina no vídeo acima.

O atual prefeito de Santos, Rogério Santos, é do mesmo partido do governador (Republicanos) e disputa a reeleição. Tarcísio, porém, preferiu não se posicionar para não contrariar Jair Bolsonaro, que apoia abertamente a candidatura de Rosana. O ex-presidente estará na cidade nesta quarta-feira, 23, para participar da campanha da candidata do PL — ele já esteve na cidade no lançamento da candidatura dela.

Durante a sabatina, Rosana Valle falou sobre propostas para questões críticas que apontou nas áreas de educação, meio ambiente e segurança pública. Questionada sobre a Operação Verão, a mais violenta da Polícia Militar de São Paulo desde o Massacre do Carandiru, a deputada defendeu a atuação da polícia. “As pessoas apoiam. Eles são a favor da polícia, das ações policiais, porque a polícia garante a nossa segurança. Se essas operações acontecem, é porque a população está ficando refém. Estarei sempre ao lado da polícia e dos bons policiais”, declarou.

A candidata também defendeu o aumento da fiscalização para evitar que outros municípios “despejem seus moradores de rua” em Santos durante a madrugada. “Santos é uma cidade que tem atraído essa população por ter um povo solidário, é uma cidade plana, uma cidade quente”, afirmou.

Se eleita, ela ainda prometeu um projeto de macrodrenagem para resolver os problemas de enchentes e disse ser preciso integrar o Porto de Santos ao município com geração de empregos e incentivo à indústria. “ O porto não pode ser ônus para a cidade, ele também tem que trazer bônus”, argumentou.

Jornalista, Rosana Valle foi apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista, mas deixou a carreira para disputar a eleição de 2018, quando foi eleita deputada pelo PSB de São Paulo. Em 2022, se filiou ao PL e chegou a ser cotada para ser vice de Tarcísio.

Recusa

O prefeito Rogério Santos também foi convidado insistentemente para a sabatina, mas recusou alegando problemas de agenda.