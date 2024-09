Santo André: tucano lidera, e três disputam vaga no segundo turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na cidade de Santo André, segunda maior da região do ABC paulista e quinta maior do estado, a disputa pela prefeitura deve ser decidida entre um tucano e um dos três adversários que tentam uma vaga no segundo turno. O ex-secretário municipal Gilvan Junior (PSDB) é o favorito na corrida eleitoral com 40,4% dos votos, segundo levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas, nesta sexta-feira, 13.

Em seguida, aparecem na pesquisa a ex-vereadora Bete Siraque (PT) e o atual vice-prefeito, Luiz Zacarias (PL), ambos com 13,4% do eleitorado, e o vereador Eduardo Leite (PSB), com 12,1%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação é de empate técnico triplo na segunda posição.

Na sequência surgem os candidatos Edson Sardano (Novo), com 3,1%, e Clenilza Panato (PCO), com 0,7%. Também neste caso, os dois nomes estão tecnicamente empatados em terceiro lugar. Votos brancos e nulos somam 9,9%, e outros 7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder ao levantamento.

Tucanos buscam manter controle no ABC

Gilvan Junior, que foi secretário de Saúde na atual gestão municipal, é a aposta do prefeito Paulo Serra (PSDB) para manter o controle dos tucanos na chefia do Executivo em Santo André, cargo que detêm há oito anos. O atual mandatário está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição.

Já Bete Siraque cumpriu dois mandatos como vereadora na cidade e tem como companheiro de chapa Bruno Daniel (PSOL), irmão do ex-prefeito Celso Daniel (PT), sequestrado e assassinado a tiros em 2002. Mais do que uma aliança entre petistas e psolistas, a cooperação põe fim a uma antiga rixa, já que Bruno Daniel denunciou o PT local em 2005 por corrupção e tentou associar a morte do irmão a uma queima de arquivo.

O vice-prefeito Luiz Zacarias, por sua vez, disputa isolado em uma chapa “puro-sangue” do PL, após uma série de dissidências entre os partidos da base do governo municipal — o Republicanos manteve o apoio aos tucanos e integra a coligação de Gilvan, enquanto PP e União Brasil embarcaram com o PSB na candidatura de Eduardo Leite.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Santo André entre os dias 9 e 12 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-08684/2024.