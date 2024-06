Salvador: a larga vantagem do prefeito Bruno Reis na busca pela reeleição

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ampliou a sua já ampla vantagem e é franco favorito a obter um novo mandato à frente da capital baiana, segundo levantamento feito entre os dias 29 de maio e 3 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 4.

De acordo com a pesquisa, Bruno Reis, que é aliado do ex-prefeito ACM Neto (União), tem 64,0% das intenções de voto contra apenas 11,0% do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o candidato apoiado pelo petismo que comanda o estado há cinco mandatos.

Na sequência, aparecem o professor Kleber Rosa (PSOL), com 3,8%, e o advogado Victor Marinho (PSTU), com 3,3%. Entre os entrevistados, 11,6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,4% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito ampliou a sua vantagem sobre Geraldo Júnior. Segundo levantamento do mesmo instituto, em março deste ano, Bruno Reis tinha 62,3% contra 13,8% do seu oponente do MDB.

Carlismo x petismo

Bruno Reis era secretário municipal na gestão de ACM Neto, que governou Salvador por dois mandatos (2013-2020) e poderia ver o seu nome fortalecido para a disputa do governo do estado no caso de uma vitória por ampla maioria de seu aliado na eleição em Salvador.

Continua após a publicidade

Já Geraldo Júnior é apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e outros dois caciques petistas no estado: o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o senador Jaques Wagner, ambos ex-governadores do estado. O PT comanda a Bahia desde que Wagner derrotou o então governador Paulo Souto (do PFL, antecessor do União Brasil) e enterrou a hegemonia do carlismo no estado.

Avaliação

Um trunfo para Bruno Reis na disputa é sua avaliação junto ao eleitorado da capital baiana. Segundo a pesquisa, 74,1% aprovam o seu trabalho na prefeitura, enquanto 21,9% o reprovam e 4,0% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 800 eleitores em Salvador.