RS: Eduardo Leite lidera ao governo, mas disputa com Onyx é apertada

O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) lidera a corrida ao governo do Rio Grande do Sul, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 15 e 20 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 23.

Embora pressionado por aliados, Leite ainda não decidiu se irá disputar um novo mandato ao governo –ao qual renunciou no início de abril para tentar ser candidato a presidente da República, sonho que ainda acalenta em meio à indefinição entre os partidos da terceira via.

Segundo o Paraná Pesquisas, se fosse candidato, Leite teria 27,3% das intenções de voto contra 19,2% do ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB), com 9,5%; o senador Luiz Carlos Heinze (PP), com 6,9%; o deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 4,0%; o vereador Pedro Ruas (PSOL), com 3,8%; o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan (PDT), com 3,3%; o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), com 1,2%; o ex-deputado federal Roberto Argenta (PSC), com 1,0%; e o advogado Ricardo Jobim (Novo), com 0,8%.

Neste cenário, 12,0% afirmaram que irão votar em branco, anular o voto ou em nenhum, enquanto 11,0% não souberam ou não quiseram responder.

Sem Leite

No cenário sem Eduardo Leite – já que o governador sempre disse ser contra a reeleição –, Onyx lidera, com 21,9%, seguido de Beto Albuquerque (12,3%), Heinze (7,8%), o atual governador Ranulfo Vieira Júnior, do PDSB (5,9%), Pedro Ruas (4,9%), Bolzan (4,7%), Pretto (4,3%), Gabriel Souza (1,6%), Argenta (1,4%) e Jobim (1,0%). Neste cenário, 19,4% votariam em nenhum, em branco ou anulariam o voto e 14,9% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 62 municípios do Rio Grande do Sul e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RS-05915/2022.