‘Ricardo Nunes não vai ceder’, diz presidente do MDB após soco em debate

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, repudiou a agressão ao marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) durante debate promovido pelo Flow na noite da última segunda-feira, 23. Duda Lima levou um soco de um auxiliar de Pablo Marçal (PRTB) no fim do encontro.

Baleia, que é coordenador da campanha à reeleição de Nunes, classificou o episódio como “lamentável” e disse que as provocações acabam por degradar a discussão de propostas. “A provocação e o achincalhe são métodos para desvirtuar a discussão dos problemas reais (…). O objetivo é apenas obter engajamento nas redes sociais”, declarou. “É algo que nós temos falado há anos e até somos criticados por defender a moderação e o diálogo. Ricardo Nunes não vai ceder. Seguirá na defesa dos nossos valores em favor do equilíbrio e em respeito máximo à sua excelência, o eleitor”, disse.

Leia a íntegra:

Repudiamos os ataques verbais e físicos que têm sido recorrentes nesta campanha municipal na cidade de São Paulo. O que ocorreu ontem é mais um episódio lamentável da degradação do processo democrático.

A provocação e o achincalhe são métodos para desvirtuar a discussão dos problemas reais. No fim das contas, o objetivo é apenas obter engajamento nas redes sociais, abrindo mão de propostas e da prestação de contas à população.

É algo que nós temos falado há anos e até somos criticados por defender a moderação e o diálogo. Ricardo Nunes não vai ceder. Seguirá na defesa dos nossos valores em favor do equilíbrio e em respeito máximo à sua excelência, o eleitor.

Deputado Baleia Rossi, coordenador da campanha de Ricardo Nunes

Agressão

O marqueteiro Duda Lima foi agredido por um assessor de Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, no fim do debate dos candidatos à prefeitura. Ele levou um soco no olho esquerdo e precisou receber atendimento médico no estúdio. O autor da agressão foi encaminhado para o 16º Distrito Policial de São Paulo, na Vila Clementino (Zona Sul).

De acordo com o apresentador do debate, Carlos Tramontina, Marçal foi expulso por ter injuriado e caluniado o adversário Ricardo Nunes (MDB), o que contraria as regras estabelecidas e previamente aceitas.

Nas suas redes sociais, o assessor de Marçal publicou uma foto da sua mão com arranhões e justificou o episódio. “Eu só me defendi. Instintivamente”, disse.