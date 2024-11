Região Norte concentra 8 das 20 maiores favelas do país, aponta IBGE

Os mais recentes números do Censo divulgados sobre as favelas no país mostraram um crescimento de 95% das comunidades nas periferias urbanas em 12 anos. Em um recorte das regiões brasileiras, o Sudeste ainda é onde ficam a maioria (48,7%) das favelas. Seguido pelo Nordeste (26,8%), Norte (11,6%), Sul (10,4%) e Centro-Oeste (2,5%). No entanto, das 20 maiores favelas do país, oito estão no Norte, das quais sete são em Manaus, capital do Amazonas (veja quadro abaixo).

Outro dado que chama atenção é a grande proporção de habitantes que moram em favelas no Norte. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as duas capitais em que, proporcionalmente, mais habitantes moram em favelas são Manaus e Belém, respectivamente capital do Amazonas e do Pará, e as maiores cidades do Norte do País. Em Belém 57,1% da população moram em favelas, e em Manaus o número é equivalente a 55,8% da população total do município.

Na sequência aparecem as capitais da Bahia, Maranhão e Pernambuco, todas no Nordeste. Em Salvador, 34,9% das pessoas vivem em favelas; em São Luís é 33,2% da população e no Recife 26,9% dos moradores vivem na periferia. Em São Paulo, a cidade do país que tem mais favelas, os moradores da periferia representam 14,3% da população. A capital paulista está na 13ª colocação no ranking proporcional. Já o Rio de Janeiro, segunda capital que concentra mais favelas, está na 11ª posição da lista, com 14,8% da população em comunidades.

Confira, abaixo, a lista das vinte maiores favelas brasileiras por população, segundo o Censo Demográfico 2022:

Rocinha (Rio de Janeiro): 72.021 habitantes Sol Nascente (Brasília): 70.908 Paraisópolis (São Paulo): 58.527 Cidade de Deus/Alfredo Nascimento (Manaus): 55.821 Rio das Pedras (Rio de Janeiro): 55.653 Heliópolis (São Paulo): 55.583 São Lucas (Manaus): 53.674 Coroadinho (São Luís): 51.050 Baixadas da Estrada Nova Jurunas (Belém): 43.105 Beiru/Tancredo Neves (Salvador): 38.871 Pernambués (Salvador): 35.110 Zumbi dos Palmares/Nova Luz (Manaus): 34.706 Santa Etelvina (Manaus): 33.031 Baixadas da Condor (Belém): 31.321 Colônia Terra Nova (Manaus): 30.142 Jacarezinho (Rio de Janeiro): 29.766 Vila São Pedro (São Bernardo do Campo): 28.466 Cidade Olímpica (São Luís): 27.326 Chafik/Macuco (Mauá): 26.835 Grande Vitória (Manaus): 26.733