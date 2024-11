Número de favelas no Brasil dobra desde 2010 e já são mais de 12 mil

Ao longo da década passada, as cidades brasileiras vivenciaram um fenômeno social alarmante: o crescimento vertiginoso das favelas, que praticamente dobraram desde 2010 e já ocupam mais de 12 mil áreas urbanas em todo o país. Os dados foram levantados pelo Censo Demográfico 2022 e divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o Censo, há doze anos, havia 6.329 favelas distribuídas por 323 municípios no Brasil. Desde então, em meio à expansão desenfreada das áreas urbanas rumo às periferias, o número disparou para 12.348 comunidades em 656 cidades — altas de 95% e 103%, respectivamente, entre 2010 e 2022.

Segundo os dados do IBGE, cerca de 16,4 milhões de brasileiros vivem hoje em favelas, o equivalente a 8,1% da população nacional, ante 11,4 milhões (6% da população) que residiam nas comunidades periféricas há doze anos.

São Paulo tem quase o dobro de favelas do Rio de Janeiro

Os dados demográficos apontam que São Paulo lidera, com folga, o ranking de favelas por estado. Das mais de 12 mil comunidades espalhadas pelo Brasil, 3.123 estão localizadas em cidades paulistas — 81% a mais do que o Rio de Janeiro, que fica na segunda colocação com 1.724 favelas. O estado de Pernambuco aparece em terceiro lugar, com 849 periferias urbanas.

Já em termos de população, a maior favela do Brasil é a Rocinha, na Zona Sul da capital fluminense, com 72.021 moradores contabilizados pelo Censo, seguida de perto pela comunidade do Sol Nascente, em Brasília, com população de 70.908 pessoas. A favela de Paraisópolis, na Zona Sul paulistana, é a terceira mais populosa do país, com 58.527 residentes, e a comunidade da Cidade de Deus/Alfredo Nascimento, em Manaus, aparece em quarto lugar com 55.281 habitantes.

As 20 maiores favelas do Brasil

Confira, abaixo, a lista das vinte maiores favelas brasileiras por população, segundo o Censo Demográfico 2022:

Rocinha (Rio de Janeiro): 72.021 habitantes Sol Nascente (Brasília): 70.908 Paraisópolis (São Paulo): 58.527 Cidade de Deus/Alfredo Nascimento (Manaus): 55.821 Rio das Pedras (Rio de Janeiro): 55.653 Heliópolis (São Paulo): 55.583 São Lucas (Manaus): 53.674 Coroadinho (São Luís): 51.050 Baixadas da Estrada Nova Jurunas (Belém): 43.105 Beiru/Tancredo Neves (Salvador): 38.871 Pernambués (Salvador): 35.110 Zumbi dos Palmares/Nova Luz (Manaus): 34.706 Santa Etelvina (Manaus): 33.031 Baixadas da Condor (Belém): 31.321 Colônia Terra Nova (Manaus): 30.142 Jacarezinho (Rio de Janeiro): 29.766 Vila São Pedro (São Bernardo do Campo): 28.466 Cidade Olímpica (São Luís): 27.326 Chafik/Macuco (Mauá): 26.835 Grande Vitória (Manaus): 26.733

*Com informações da Agência Brasil.