Recuperação de Lula não muda após novo procedimento, diz médico

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O segundo procedimento cirúrgico a que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na manhã desta quinta-feira, 12, já terminou e foi um sucesso. De acordo com o médico Roberto Kalil, a intervenção começou por volta de 7h15 da manhã e durou cerca de uma hora. Lula voltou ao seu quarto de UTI e “está acordado e conversando”, disse o médico, completando que o procedimento “foi um sucesso e conseguiu embolizar aquela artéria”.

O presidente realizou nesta manhã uma embolização de artéria meníngea média — um procedimento complementar à cirurgia que ele fez na madrugada de terça, 10, para impedir que ele sofra novos sangramentos na região do cérebro. Segundo Kalil, o procedimento é similar a um cateterismo e é “minimamente invasivo”. Trata-se de um procedimento que faz parte do protocolo de recuperação.

Questionado por jornalistas nesta quinta, Kalil não respondeu se o presidente Lula já retirou o dreno da cabeça, mas disse que o cronograma de recuperação dele continuará o mesmo — a previsão é que ele tenha alta na próxima semana. Segundo a equipe médica, a embolização já estava prevista desde a primeira cirurgia e é uma intervenção “minimamente invasiva”, mas partiu do próprio Lula e da primeira-dama Janja Lula da Silva, que o acompanha no hospital, tornar público esse segundo procedimento.

Após sentir fortes dores de cabeça na noite de segunda, 9, Lula procurou atendimento médico e foi transferido para São Paulo na madrugada de terça-feira para realizar um procedimento cirúrgico com urgência. Ele ficou com um hematoma intracraniano ainda fruto da queda doméstica que teve no dia 19 de outubro, quando precisou levar cinco pontos na nuca. Na avaliação dos médicos, foi necessário drenar esse hematoma quanto antes. Esse segundo procedimento, feito nesta manhã, deve impedir que episódios similares aconteçam.

O ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, disse que Lula não deve pedir afastamento formal da Presidência. Ele ainda está na UTI, mas, de acordo com Kalil, ficará internado até a semana que vem, pelo menos. Em outras ocasiões em que sua saúde passou por momentos delicados — como a cirurgia em que colocou uma prótese no quadril —, Lula também não se licenciou e permaneceu trabalhando de dentro das dependências do Alvorada.

