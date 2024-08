Recife: teto de igreja desaba e deixa ao menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas na tarde desta sexta-feira, 30, depois que o teto de uma igreja desabou em Recife.

Segundo as autoridades locais, a estrutura do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana, caiu enquanto ocorria uma ação de distribuição de cestas básicas no templo. O desabamento foi registrado por volta das 13h30 — as duas vítimas fatais eram homens, e há pelo menos uma gestante e uma criança entre os feridos.

Após o registro da ocorrência, foram deslocados 32 bombeiros militares e 15 policiais militares para atuar no resgate das pessoas que ficaram presas sob os escombros. A Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados para atender aos feridos.

Autoridades lamentam mortes

Por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma nota de pesar em homenagem às duas pessoas mortas e aos feridos. “Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento”, escreveu.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), também usou suas contas oficiais para prestar solidariedade às vítimas. A tucana, que está em agenda administrativa pelo interior do estado, disse que as equipes de resgate e atendimento foram acionadas imediatamente após o registro do acidente. “Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos”, publicou a governadora.

Causas serão investigadas

Ainda não se sabe o que levou ao desabamento do teto da igreja — as causas serão investigadas pelas autoridades policiais e da Defesa Civil.

Na sexta-feira passada, 23, a equipe do Santuário publicou no Instagram um vídeo de agradecimento informando que, por meio de doações, havia sido concluída a instalação dos painéis solares para geração de energia sustentável para a igreja.

A tragédia aconteceu cerca de 100 dias antes da celebração de 120 anos da Festa do Morro, em 8 de dezembro, que comemora a chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição à região. Ainda não há informações sobre danos causados ao acervo da igreja, ou se as festividades terão de ser canceladas em razão do desabamento.