Real Time Big Data: Boulos lidera disputa com 34% em SP, Nunes tem 29%

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 34% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 4. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, tem 29%. O instituto entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 1º e 2 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Dessa forma, apesar da liderança numérica de Boulos, os dois favoritos estão empatados dentro dessa margem de erro.

A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro lugar, com 10%, seguida pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil), com 6%. Maria Helena (Novo) e Padre Kelmon (PRD) têm 1%. Outros 10% declararam voto nulo ou branco; e 9% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando a lista de candidatos não é previamente apresentada aos entrevistados, 8% citaram o nome de Boulos e 5% mencionaram Nunes — outro empate técnico dentro da margem de erro. Nesse cenário, Tabata tem 2%, e Kim, 1%. No entanto, 63% disseram não saber em quem votar caso a eleição fosse hoje.

Na simulação do segundo turno, Nunes teria 40% dos votos, enquanto o candidato do PSOL tem 38%. Ou seja, novamente empatados dentro da margem de erro. Os votos nulos e brancos são 12%. Outros 1o% não sabem ou não responderam.

Potencial de crescimento e rejeição

A pesquisa aponta que o principal problema de Boulos é a rejeição — 46% dizem que não votariam no ex-líder do MTST. Por outro lado, ele é quem tem o eleitorado mais consolidado — 26% declaram que votariam no deputado com certeza. Outros 11% não o conhecem e 17% afirmam que poderiam votar nele.

Segundo o levantamento, 38% do eleitorado rejeita Nunes e 13% votaria no prefeito com certeza. Outros 20% não o conhecem, e 29% dizem que poderiam votar no emedebista.

Tabata, porém, é a candidata mais desconhecida pelos paulistanos e com maior potencial de crescimento. Pelo menos 30% dos entrevistados afirmaram não conhecer a deputada e 41% admitem votar nela. Outros 7% votariam com certeza, e 22% não votariam.

Os vices

A pesquisa concluiu que ter Marta Suplicy (PT) como vice é positivo para Boulos. Entre os eleitores indecisos ou os votos nulos, 6% simpatizam com a ex-prefeita. “A concentração desse eleitorado se dá nas classes C2 e D, nas regiões Leste e Sul, locais e públicos que Boulos performa bem e os adversários têm dificuldade”, diz a Real Time.

Já a escolha do apresentador José Luiz Datena como vice também pode ajudar Tabata. Ele tem índices de aprovação acima de 60% em regiões de periferia das zonas Norte, Leste e Sul.

Prioridades do eleitor

Conforme o levantamento, a segurança é apontada como prioridade por 27% dos eleitores paulistanos. Saúde, trânsito, educação/vagas em creches e assistência social para moradores de rua também estão entre os problemas mais citados.