Quem vota em Pablo Marçal, o ‘outsider’ na eleição da maior cidade do país

O coach Pablo Marçal já sonhou em ser presidente da República em 2022, mas foi barrado pelo seu então partido, o Pros. Foi eleito deputado federal no mesmo ano, mas teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral. Agora, pelo PRTB, tenta ser prefeito de São Paulo, a maior e mais rica cidade do país.

A sua entrada na disputa bagunçou a corrida eleitoral. Segundo levantamento feito pelo Paraná Pesquisas entre os dias 19 e 24 de junho, ele tem 10,0% das intenções de voto e está em terceiro lugar, atrás dos líderes Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) – veja quadro abaixo com o cenário completo.

Em maio, segundo o mesmo instituto, Marçal tinha 5,1% das intenções de voto – com isso, quase dobrou a sua preferência no eleitorado e foi o único que cresceu fora da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Mas quem vota em Pablo Marçal? Segundo a mesma pesquisa, o coach atinge o seu maior percentual de intenção de votos entre os eleitores de 25 a 34 anos, com 13,0%. Depois, aparecem aqueles que fazem parte da população economicamente ativa (12,5%), os que têm até o ensino médio (12,0%), os jovens de 16 a 24 anos (11,5%) e os homens e eleitores com idades entre 35 e 44 anos (11,4%).

As faixas do eleitorado onde Marçal tem mais dificuldades são os dos eleitores que não fazem parte da população economicamente ativa (4,8%), os eleitores com mais de 60 anos de idade (5,0%), aqueles que têm até o ensino fundamental (7,0%) e as mulheres (8,8%).

Disputa eleitoral

Em nenhum segmento específico, Marçal chega perto dos dois principais competidores. O principal alvo de Marçal na pré-campanha é o prefeito Ricardo Nunes, de quem o coach espera tirar os eleitores mais à direita.

A entrada do coach na disputa fez com que a campanha de Nunes acelerasse a escolha do candidato a vice-prefeito, que será o coronel da reserva Ricardo Mello Araújo, ex-comandante da Rota e do Ceagesp e cujo nome foi endossado pelo exp-presidente Jair Bolsonaro e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo turno

No único cenário de segundo turno simulado pelo Paraná Pesquisas com Pablo Marçal na disputa, ele perderia para Guilherme Boulos — teria 29,3% das intenções de voto contra 45,5% do candidato do PSOL.

No recorte por faixas do eleitorado, Marçal atingiria os seus melhores percentuais nessa disputa entre os eleitores de 35 a 44 anos (35,6%), entre os homens (34,9%) e entre os jovens de 16 a 24 anos (32,7%).

Seus piores desempenhos se dariam entre os eleitores com mais de 60 anos (21,3%), aqueles que têm até o ensino fundamental (23,1%) e as mulheres (24,6%).

Paraná Pesquisas

O instituto ouviu 1.500 pessoas na cidade de São Paulo entre os dias 19 e 24 de junho. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.