Quando Lula contará com o Exército para frear as manifestações

O entorno do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado preocupação com a sequência de manifestações antidemocráticas país afora, quase quatro semanas depois da eleição. No entender de pessoas próximas ao petista, nem a Copa do Mundo será capaz de frear os protestos, hoje concentrados majoritariamente nas portas dos quartéis, mas com bloqueios esparsos em rodovias. A partir de janeiro, no entanto, a ordem no PT e nos partidos coligados é não permitir as aglomerações de pessoas e veículos.

Em um primeiro momento, as forças de segurança utilizadas pelo próximo governo serão as polícias Federal e Rodoviária Federal, cujos contatos já começaram a ser feitos. “Não abrimos interlocuções com o Exército, por motivos óbvios, mas contaremos com eles tão logo o presidente Lula assuma o governo”, afirma um dos quatro membros da transição escalados para atuar no tema. “Não veremos mais casos de meninos andando quilômetros para fazer uma prova, como vimos domingo passado no caso de estudantes que prestaram o Enem, nem de pai implorando para a estrada ser liberada e seu filho conseguir ser operado.”