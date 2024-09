PT coloca R$ 30 milhões do Fundo Eleitoral na campanha de Boulos

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, recebeu um importante aporte de recursos do PT para a campanha. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu 30 milhões de reais de sua cota do Fundo Eleitoral para Boulos, que tem a petista Marta Suplicy como candidata a vice.

O montante repassado pelo PT a Boulos é o maior volume de recursos recebidos pela campanha até agora. O PSOL, sigla do candidato, contribuiu com 14 milhões de reais. Com isso, Boulos passa a dispor de mais de 44,6 milhões de reais para gastar na campanha, o maior entre os concorrentes.

O valor do repasse à campanha de Boulos foi alvo de intensa discussão interna no PT. Uma ala defendia que o partido priorizasse os repasses às candidaturas de petistas à Câmara Municipal. A decisão que prevaleceu sobre o valor e a forma da transferência teve participação ativa do presidente Lula. Embora não seja do PT, a eleição de Boulos é considerada prioritária para o presidente e o campo da esquerda como um todo.

Boulos tem quase o dobro do que dispõe o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O candidato à reeleição arregimentou até agora pouco mais de 22 milhões de reais. Assim como Boulos, o emedebista recebeu o maior volume de recursos do partido do líder político nacional que apoia sua candidatura. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro repassou 10 milhões de reais no final de agosto para a campanha de Nunes. A sigla também indicou o candidato a vice de Nunes, o coronel Ricardo Mello Araújo.

Continua após a publicidade

Diferente de Boulos, que tem exibido depoimentos de Lula em seu favor no horário eleitoral , Nunes ainda não conseguiu convencer Bolsonaro a gravar programa para pedir votos à sua candidatura. A opção da campanha emedebista tem sido usar a imagem do ex-presidente na convenção do MDB, no final de julho.

Entre os candidatos à prefeitura paulistana com mais recursos para gastar na campanha, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro. São pouco mais de 14 milhões de reais, 92% deste valor repassados pelo seu partido, o PSB.

Datena, que aparece em seguida, foi um dos últimos candidatos que receberam recursos do Fundo Eleitoral. Foram 3,7 milhões repassados pelo PSDB em 27 de agosto.

Continua após a publicidade

Entre os nomes competitivos da disputa, apenas o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) não recebeu recursos do Fundo Eleitoral. A receita declarada pelo candidato é de 1,7 milhão de reais, fruto de doações feitas por pessoas físicas.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 3, aponta empate técnico entre Marçal (21%), Boulos (20% e Nunes (20%) dentro d margem de erro, de três pontos percentuais, para mais e para menos. Em seguida aparecem Tabata (9%) e Datena, com 8%.