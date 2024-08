PT busca prefeituras sozinho em 9 cidades; veja casos com outras siglas

Enquanto a corrida pelas prefeituras incendeia debates nas capitais e grandes cidades, a disputa no interior nem sempre é tão acirrada — em centenas de casos, nem sequer existe competição. Em 2024, nada menos que 234 municípios terão apenas um candidato a prefeito para escolher nas urnas, segundo levantamento de VEJA com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados nesta sexta-feira, 16.

Entre as cidades que registraram candidaturas únicas ao Executivo, nove delas têm nomes do PT concorrendo sem adversários: Santa Lúcia, em São Paulo; Bela Vista do Piauí, no Piauí; Abreulândia, no Tocantins; Rio Doce e Bertópolis, em Minas Gerais; e Ponte Preta, Itatiba do Sul, Nova Roma do Sul e Ciríaco, no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão 45.481 eleitores registrados nesses municípios.

Já o PL entrará no ano de 2025 com dezesseis prefeituras garantidas, sendo doze delas no Sul do país — das quatro restantes, duas estão em Goiás, uma em Minas Gerais e uma em São Paulo. Somados, esses municípios têm 94.096 eleitores, segundo os dados da Justiça Eleitoral.

Mais de 1,4 milhão sem escolha

Outros partidos terão ainda mais vitórias sem oponentes na corrida municipal. O MDB lidera o ranking com 54 candidatos únicos a prefeito, seguido pelo PSD, com 37, e pelo PP, com 30 (veja a lista ao final desta reportagem).

O número de municípios com candidaturas únicas dobrou, literalmente, desde as últimas eleições — em 2020, foram 117 casos de candidatos sem adversários, passando para 234 no pleito deste ano. No total, essas cidades englobam 1.424.275 eleitores cujas opções nas urnas serão apoiar o único nome na corrida ou anular o voto.

Continua após a publicidade

Um voto basta para a vitória

Pela legislação eleitoral brasileira, não há restrições quanto à eleição sem concorrentes. Com exceção de processos de cassação na Justiça, um candidato eleito só pode ser impedido de tomar posse se mais de metade dos votos forem inválidos — essa norma, porém, não se refere aos votos brancos e nulos nas urnas, mas às situações de votação comprovadamente ilícita, como falsidade ideológica, fraude e compra de votos.

Em outras palavras, caso não ocorram ilegalidades no processo eleitoral, basta um único voto válido para que o candidato seja declarado vitorioso.

Partidos com candidatos únicos

Confira, a seguir, em quantos municípios cada partido disputará a prefeitura sem concorrentes.

MDB : 54

PSD : 37

PP : 30

União Brasil : 28

Republicanos : 17

PL : 16

PT : 9

PSB : 8

Podemos : 8

PSDB : 8

Avante : 6

PDT : 6

Cidadania : 2

Mobiliza : 1

Solidariedade : 1

AGIR : 1

REDE : 1

PRD: 1