Prefeito e deputado de 23 anos empatam na disputa eleitoral em Manaus

Se as eleições municipais de 2024 ocorressem hoje, a cidade de Manaus teria um segundo turno garantido entre o atual prefeito, David Almeida (Avante), e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania). É o que indica um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 1º, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, Almeida conta atualmente com 30,9% das intenções de voto na capital amazonense, enquanto Mandel fica com 24,5% da preferência do eleitorado. Dentro da margem de erro de 3,7 pontos percentuais, o cenário é de um empate técnico na liderança entre o atual mandatário e o parlamentar.

Na sequência, aparecem na pesquisa o deputado federal Alberto Neto (PL), candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com 11,1% dos votos; o deputado estadual Roberto Cidade (União), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, com 9,5%; e o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), nome endossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 6,6%. Também neste caso, os três encontram-se tecnicamente empatados em segundo lugar.

Disputa acirrada no centro

No levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em maio, Amom Mandel somava 32,4% das intenções de voto, enquanto David Almeida contabilizava 28,1%. Na ocasião, o quadro também era de empate técnico, mas o parlamentar recuou 7,9 pontos nos últimos meses, ao passo que o atual prefeito avançou 2,8 pontos.

Com apenas 23 anos de idade, Mandel pode se tornar o prefeito mais jovem da história de Manaus, em caso de vitória. Na campanha na qual garantiu seu mandato de estreia na Câmara dos Deputados em 2022, o parlamentar tinha direito a apenas um segundo da propaganda eleitoral gratuita e ganhou notoriedade pelo slogan utilizado — “Beba água”. O bordão lhe rendeu o posto de deputado federal mais votado daquele ano, em termos proporcionais.

Os dois líderes na preferência do eleitorado manauara são, também, fortes desafetos na política. Em março, David Almeida moveu um processo contra Mandel na Justiça do Distrito Federal por atentado contra sua honra — a ação representa uma retaliação às denúncias enviadas por Mandel à Polícia Federal de corrupção na prefeitura da capital do Amazonas, incluindo sugestões de ligação entre nomes próximos ao prefeito e a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores de Manaus entre os dias 27 e 30 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.