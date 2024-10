Por que a apuração das urnas é mais rápida em alguns lugares? Entenda

Nas eleições deste domingo, 6, que escolhem os prefeitos e vereadores de todas as cidades brasileiras, menos de uma hora depois do fechamento das urnas, a cidade de Dormentes, no sertão de Pernambuco, já sabia que será governada nos próximos quatro anos por Corrinha de Geomarco (PSB), a primeira prefeita eleita no Brasil. Enquanto isso, nesse mesmo horário, a cidade de São Paulo contava com menos de 1% das urnas apuradas.

Minuto a minuto: acompanhe em tempo real o resultado da apuração

Os resultados da ida dos eleitores às urnas é bastante variável em todo o País — algumas cidades têm seus resultados em minutos, enquanto outras vão noite adentro na apuração. Isso acontece porque, apesar do sistema eletrônico de votação, existe um procedimento a ser adotado que demora mais ou menos, dependendo do tamanho da cidade, da quantidade de eleitores e da distância entre os locais de votação e as zonas eleitorais.

Os cartórios eleitorais precisam receber os resultados de cada uma das urnas da cidade para irem contabilizando os números, cuja divulgação é centralizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Em municípios pequenos — como é o caso da pernambucana Dormentes, que tem pouco mais de 17 mil habitantes — a logística opera sem dificuldades. Já em uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é famosa pelo trânsito caótico e tem cerca de doze milhões de habitantes, demora muito mais. Um terço dos eleitores de São Paulo vive na zona leste, que tem 4,6 milhões de habitantes.

A primeira capital brasileira cujo resultado foi definido foi Belém (PA), minutos antes das 18h. Igor (MDB) teve 44,8% dos votos e irá para o segundo turno com Delegado Eder mauro (PL), que teve 31,49%. A segunda foi Porto Velho, em Rondônia, que terá um segundo turno entre Mariana Carvalho (União Brasil), que teve 44,5% dos votos, e Léo (Podemos), que teve 25,69%.