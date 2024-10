Piracicaba: ex-prefeitos Negri e Zanatta empatam no 2º turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A poucos dias do segundo turno das eleições em Piracicaba, o cenário no município é de impasse entre Barjas Negri (PSDB) e Helinho Zanatta (PSD), ambos ex-prefeitos do município. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Numericamente, Negri aparece à frente, com 47,8% das intenções de voto, contra 42,3% de Zanatta. Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp) da pesquisa, a situação configura empate técnico entre os ex-mandatários.

Ex-ministro da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso, Negri chefiou a prefeitura de Piracicaba por dois mandatos consecutivos, entre 2004 e 2008, e foi reeleito em 2016. Já Zanatta comandou o Executivo municipal entre 2013 e 2020, e exerce atualmente o mandato de deputado estadual.

Votos brancos e nulos representam 6,4% do eleitorado, e outros 3,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Piracicaba entre os dias 19 e 22 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-09792/2024.