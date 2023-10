PF faz nova operação contra envolvimento de policiais do RJ no tráfico

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira, 20, uma nova operação contra policiais civis do Rio de Janeiro por envolvimento no tráfico de drogas. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três agentes e um delegado na capital fluminense, em Araruama e Realengo.

A ação é um desdobramento da operação Turfe, deflagrada em 15 de fevereiro de 2022 para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Na ocasião, a PF monitorava o transporte de uma carga de 500 kg de cocaína que seria levada ao Porto do Rio de Janeiro e exportada por uma organização criminosa.

Ao realizar a apreensão, a PF encontrou somente 220 kg da droga em sete malas e concluiu que os policiais civis desviaram os outros 280 kg. A Justiça Federal determinou que os agentes sejam afastados dos cargos e usem tornozeleira eletrônica. Também ordenou o sequestro de 5 milhões de reais em bens dos investigados.

Essa é a segunda operação do tipo no Rio nesta semana. Na quinta-feira, 19, quatro policiais civis e um advogado foram presos por envolvimento no tráfico de drogas. Segundo as investigações, os agentes abordaram um caminhão carregado com 16 toneladas de maconha na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro e negociaram a liberação da droga com pagamento de propina.

Continua após a publicidade