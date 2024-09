Pesquisa revela os estados com mais eleitores de direita e de esquerda

A pesquisa Panorama Político, divulgada na quinta-feira 26, mostra qual é o posicionamento político da maior parte dos eleitores do país. Os institutos Data Senado e Nexus entrevistaram 21.808 pessoas nas 27 unidades da federação e mostrou que 29% dos eleitores se consideram de direita, enquanto 15% afirmaram ser de esquerda e 11% se disseram de centro. Outros 40% não se identificam com nenhum posicionamento político e 6% não souberam ou não quiseram responder.

A preferência pela direita é maior em todos os estados, mas em alguns ela está acima da média nacional, como Rondônia (onde 41% dos eleitores se identificam com esse espectro ideológico), Santa Catarina (37%), Paraná (36%), Mato Grosso (36%) e Roraima (35%).

Já a esquerda tem percentuais acima da média nos estados do Nordeste, onde tem conseguido vitórias eleitorais expressivas nas últimas eleições (veja o quadro abaixo).

“Os números mostram um amplo panorama do perfil do eleitor brasileiro e permitem entender como diversos fatores, como religião, renda familiar e escolaridade, impactam no posicionamento político”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

“Embora haja diferenças entre os segmentos, em todos a direita prevalece, à frente da esquerda e do centro, com exceção do grupo sem religião ou de brasileiros de religiões que não são a católica ou a evangélica”, acrescenta.

Já Elga Lopes, diretora de opinião pública do Data Senado, destaca o expressivo número de eleitores que não se identificam com nenhum espectro político. “Ainda que as preferências ideológicas sejam um tema de destaque no debate público recente, chama a atenção o elevado desinteresse do eleitor brasileiro pelos três principais espectros políticos. É expressiva a fatia da população que não se identifica com nenhum deles”, avalia.

A pesquisa está na 21ª edição. As entrevistas foram feitas por meio de telefonemas com margem de erro média de 1,22 ponto percentual. O nível de confiança é de 95%.

Veja o quadro com a preferência ideológica em cada estado.