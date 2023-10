Pesquisa: o que o eleitor pensa das viagens internacionais de Lula

Uma das marcas do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido as suas viagens internacionais – o petista tem trabalhado para ampliar a presença e a influência do país no restante do mundo, com visitas a governos estrangeiros de todos os continentes e a organismos e encontros internacionais.

O eleitor, no entanto, não tem visto com bons olhos a movimentação internacional do presidente. Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, 50,4% dos entrevistados desaprovam a estratégia, enquanto 44,1% aprovam — outros 5,5% não souberam ou não quiseram opinar.

A maior taxa de desaprovação vem dos moradores da região Sul (58,4%). Já os que mais concordam com a política de viagens internacionais do presidente são os jovens de 16 a 24 anos (58,5%).

A pesquisa foi feita por meio de 2.020 entrevistas em 162 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Avaliação de governo e eleição 2026

