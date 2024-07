Pesquisa: no segundo turno, Nunes venceria tanto Boulos quanto Datena

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), venceria tanto o deputado Guilherme Boulos (PSOL) quanto o apresentador José Luiz Datena (PSDB) em um eventual segundo turno na disputa paulista, segundo levantamento feito entre os dias 14 e 17 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 19.

No cenário hoje mais provável, Nunes teria 50,5% das intenções de voto contra 35,0% de Boulos. Outros 9,1% dos eleitores dizem que votariam em nenhum, branco ou nulo, enquanto 5,4% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos

Em outro cenário pesquisado pelo instituto, Nunes teria 47,7% das intenções de voto contra 29,3% de Datena. Neste cenário, cresce muito o percentual de eleitores que não votariam em nenhum, branco ou nulo (17,3%). Outros 5,7% não souberam ou não responderam.

Boulos x Marçal

O Paraná Pesquisas também testou um cenário sem o prefeito, com Boulos enfrentando o coach Pablo Marçal (PRTB). Neste caso, o deputado do PSOL teria 44,8% contra 33,7% do seu adversário. Outros 14,6% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,9% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Primeiro turno

Nas simulações de primeiro turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos mantém a dianteira, empatados entre deles dentro da margem de erro. Um segundo pelotão teria Datena, Marçal e a deputada Tabata Amaral (PSB), todos também empatados entre eles na margem de erro. – leia matéria completa sobre o primeiro turno aqui.

Rejeição

Nunes tem a seu favor o fato de ter rejeição menor que a de seus concorrentes. Segundo a pesquisa, 17,9% dos paulistanos disseram que não votariam no atual prefeito de jeito nenhum.

Já o seu principal adversário, Guilherme Boulos, é rejeitado por 31,0% do eleitorado, seguido por Pablo Marçal (24,6%), Datena (21,6%), Kim Kataguiri (16,3%) e Tabata Amaral (15,2%).

Convenções

Boulos fará neste sábado, 30, na Expo Center Norte, em São Paulo, a convenção que lançará oficialmente a sua chapa com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sete ministros do governo federal participarão do ato, que pretende reunir 10 mil pessoas e servir para alavancar a candidatura da esquerda em São Paulo.

Já Ricardo Nunes fará a sua convenção no dia 3 de agosto, apenas dois dias antes do prazo final dado pela Justiça Eleitoral. Neste mesmo dia, Datena fará o seu encontro partidário — em razão do histórico de desistências do neotucano, ainda há muitas dúvidas sobre se o apresentador irá de fato até o fim na sua estreia eleitoral.

Pesquisa

O levantamento ouviu 1.500 eleitores na cidade de São Paulo.

