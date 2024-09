Paulo Pimenta volta à Secom, e Reconstrução do RS fica com a Casa Civil

O ministro Paulo Pimenta será novamente o responsável pela Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto. Ele havia deixado a pasta para comandar a Secretaria Extraordinária de Recuperação do Rio Grande do Sul, criada por Medida Provisória, que será extinta nos próximos dias. As mudanças foram publicadas pelo presidente Lula no Diário Oficial da União.

Após o fim da vigência da MP, a pasta dedicada à Reconstrução do Rio Grande do Sul será vinculada ao ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Na quarta-feira, 11, Costa vai ao estado gaúcho e irá participar de solenidade, em que receberá em mãos a pasta que irá assumir. No ato, um novo secretário será anunciado.

Além de ser um braço operacional do governo federal próximo às vítimas das enchentes que assolaram o estado em maio deste ano, a presença de Paulo Pimenta no Estado era vista pela oposição como uma forma de levar o peso do Palácio do Planalto à arena política. Pimenta teve diversas troca de farpas públicas com prefeitos e as visitas de Lula ao estado foram permeadas por indiretas do presidente e do governador Eduardo Leite, revivendo a polarização entre PT e PSDB.

Nova secretária do PAC

Além de assumir a Secretaria de Reconstrução do RS, a Casa Civil anunciou uma outra pasta que irá se dedicar ao Novo PAC. O objetivo da nova unidade é ajudar na definição de diretrizes e critérios para implementar e executar as metas do Programa de Aceleração do Crescimento. A Pasta será chefiada por Mauricio Muniz, atual secretário especial da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento. De acordo com o governo, a mudança não impacta na criação de novos cargos.

A Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento será nomeada Secretaria Nacional de Articulação e Monitoramento, e será chefiada pela atual secretária adjunta da pasta, Júlia Rodrigues. A pasta segue com o monitoramento dos resultados dos programas e projetos considerados prioritários pelo Planalto. A mudança da estrutura da secretaria passa a valer a partir de 26 de setembro.