Patrimônio de Marçal é o triplo da soma dos rivais; veja bens declarados

Os oito candidatos à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024, bem como seus respectivos vices, já declararam seus patrimônios à Justiça Eleitoral. A riqueza varia substancialmente entre os concorrentes, mas um dado em particular chama à atenção — a fortuna do coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) equivale a mais de três vezes a soma dos valores informados pelos seus sete adversários nas urnas.

De acordo com o sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o patrimônio de Marçal supera 193,5 milhões de reais, enquanto as posses dos sete rivais totalizam cerca de 54,7 milhões. A lista de bens do coach inclui um terreno avaliado em 4,9 milhões em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo; uma sala comercial de 100 mil reais em Goiânia, sua cidade natal; uma chácara de 62 mil reais em Trindade, nos arredores da capital goiana; e mais de 180 milhões em aplicações financeiras e participações em empresas.

Como mostra reportagem de VEJA, Marçal possui ao menos dezesseis CNPJs registrados em seu nome, a maioria de holdings que investem em outras companhias, que acumulam mais de cem processos na Justiça pelas mais variadas causas. Em 2022, o goiano foi o maior contribuinte físico de suas próprias campanhas eleitorais, uma à Presidência da República e outra à Câmara dos Deputados — as doações, atualmente, são alvo de investigação da Polícia Federal por supostas irregularidades.

Milionários nas urnas

O segundo candidato mais rico à prefeitura da capital paulista é o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 38,3 milhões de reais em patrimônio declarado. A maior parte deste montante está aplicada em fundos de previdência privada e terrenos ou imóveis em São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

Em seguida no ranking dos mais abastados está a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), candidata a vice-prefeita que concorre junto ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). A discrepância financeira entre os companheiros de chapa é notória: enquanto a petista tem o terceiro maior patrimônio na lista, com riqueza de 14,1 milhões, o parlamentar declarou apenas 199,6 mil reais em bens, o que o posiciona na última posição da tabela.

Os outros milionários que disputam o Executivo paulistano são o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a economista Marina Helena (NOVO) e seus respectivos candidatos a vice: Ricardo Mello Araújo (PL) e Coronel Priell (Novo).

Confira, abaixo, a lista de candidatos à prefeitura de São Paulo e seus patrimônios declarados ao TSE.

Guilherme Boulos (PSOL) – R$ 199.596,87

Vice: Marta Suplicy (PT) – R$ 14.142.428,81

Vice: Ricardo Mello Araújo (PL) – R$ 3.629.006,37

Vice: Jose Anibal (PSDB) – R$ 991.816,11

Vice: Lucia França (PSB) – R$ 770.003,12

Vice: Antonia de Jesus (PRTB) – R$ 292.000,00

Vice: Coronel Priell (NOVO) – R$ 1.653.499,00

Vice: Silvana Garcia (PSTU) – sem bens declarados

Vice: Julia Soares (UP) – sem bens declarados