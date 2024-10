Paraná é o estado que mais ampliou investimentos no Brasil, diz Tesouro

O Paraná é o estado brasileiro que mais aumentou o volume de investimento empenhado de 2023 para 2024. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional.

Com 4,4 bilhões de reais reservados entre janeiro e agosto deste ano, o valor é 2 bilhões de reais maior do que o registrado no mesmo período de 2023.

Santa Catarina e Piauí aparecem na sequência, com variações de 1,7 bilhão de reais e 1,2 bilhão de reais, respectivamente. Goiás fica em quarto lugar, com 1,1 bilhão de reais.

Investimento empenhado

Os empenhos correspondem à reserva de dinheiro do Orçamento destinada para o pagamento de bens e serviços contratados — ou seja, são aqueles valores já separados e que são liberados à medida que as obras e demais serviços avançam.

Segundo o secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, o aumento expressivo é reflexo da “excelente saúde fiscal” do Paraná na gestão Ratinho Jr. (PSD), que permite ao Estado abrir espaço orçamentário para obras. “O investimento tem a condição de mudar a realidade, de gerar oportunidades e de tirar problemas históricos que nos afetam”, afirma.

Em valores absolutos, os 4,4 bilhões de reais colocam o Paraná como terceiro estado que mais investiu em 2024, atrás apenas de São Paulo (com 9,9 bilhões de reais) e Bahia (5,1 bilhões de reais).

Ao mesmo tempo, na projeção entre um ano e outro, os dois estados registraram queda de investimentos (a Bahia, de 500 milhões de reais, e São Paulo, de 1,2 bilhão de reais).

Projeção

O montante de 4,4 bilhões de reais empenhado pelo Paraná em oito meses já é superior a todo o valor projetado para investimentos presente na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que era de 3,9 bilhões de reais. O estado superou em cerca de 13% o que havia sido prospectado para todo o ano.

Investimentos públicos

Também neste ano, os investimentos públicos do estado do Paraná atingiram no primeiro semestre o maior valor dos últimos 24 anos. Segundo dados do Tesouro Nacional, o governo estadual aprovou 3,29 bilhões de reais para ações estaduais entre janeiro e junho, cifra recorde para o período desde o ano 2000.