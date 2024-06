Padilha se reúne com Lula e minimiza derrotas do governo no Congresso

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou nesta segunda-feira, 3, as derrotas que o governo teve em recentes votações no Congresso e disse que o governo é vitorioso no debate central de pautas de seu interesse, como nas propostas de recuperação econômica e recomposição de políticas sociais. “A avaliação é positiva em relação ao avanço da pauta prioritária do governo, nos projetos econômicos e sociais. O governo tem conseguido avançar em relação a isso”, disse Padilha após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual participaram ministros do governo e os líderes do Governo no Congresso, no Senado e na Câmara.

Esta é a primeira reunião entre os principais articuladores do governo após as derrotas. Na semana passada, o Congresso derrubou vetos de Lula, como no projeto que extinguiu as saidinhas de presos, e manteve vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro, proibindo a criminalização de fake news. Após as derrotas, a articulação política do governo, personificada em Padilha, foi criticada novamente, e Lula decidiu realizar reuniões semanais com seus principais auxiliares para evitar novos contratempos.

Segundo o ministro, o governo “tem consciência de qual é a realidade do Congresso Nacional” e não ficou surpreso com o resultado. “Nada do que aconteceu nas sessões do Congresso surpreendeu os articuladores políticos do governo”, disse. Sobre o tema das saidinhas, por exemplo, Padilha afirmou que o governo tinha previamente a avaliação de que dificilmente ia mudar a opinião dos parlamentares.

O ministro ressaltou, no entanto, que a avaliação do governo discutida na reunião sobre as duas sessões é positiva porque conseguiu-se impedir o que ele chamou de “tentativa de desorganização do orçamento público”. “Aquilo que é central e é a prioridade estamos vencendo esse debate com a parceria do Congresso”, disse. Padilha destacou que treze projetos prioritários do governo já foram aprovados no Congresso, sendo que nove deles já foram sancionados e quatro estão no prazo para apreciação do presidente.

Pautas para esta semana

Segundo o ministro, para esta semana o governo interesse em aprovar no Senado o projeto de lei 914/2024, que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que já passou pela Câmara, o projeto que cria a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) do BNDES e o marco regulatório da Cultura. Na Câmara, a intenção é conseguir pautar o projeto de lei que institui o Acredita, de estímulo ao microcrédito.

Padilha disse ainda que o Ministério da Fazenda pretende encaminhar nas próximas semanas o segundo projeto de lei de regulação da reforma tributária, e que a expectativa do governo é aprovar a matéria até o prazo das eleições municipais. “Quero reafirmar a confiança que o governo tem de terminarmos o mandato da presidência da Câmara e do Senado com a aprovação da regulação da reforma tributária. Será um legado importante dessa parceria do governo com o Congresso”, disse.