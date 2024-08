Os segmentos do eleitorado que mais (e menos) apoiam Pablo Marçal

Candidato que mais cresceu nas pesquisas eleitorais nas últimas semanas, Pablo Marçal (PTRB) deixou o segundo plano para ganhar tração como possível nome no segundo turno das eleições municipais em São Paulo. Segundo um levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 23, o coach subiu mais de 5 pontos percentuais desde o início de agosto e já empata tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) na corrida às urnas.

Os recortes demográficos da pesquisa revelam um forte favoritismo por Marçal entre os eleitores mais jovens. De acordo com o trabalho, o coach conta com o apoio de 24,1% dos entrevistados entre 16 e 24 anos de idade e 24,5% na faixa dos 25 a 34 anos — nestes segmentos, seu principal adversário é Boulos, que soma 20,3% e 20,4%, respectivamente, da preferência desses grupos.

Por outro lado, o coach ainda encontra obstáculos para crescer entre o público feminino na capital paulista. Entre as mulheres entrevistadas, apenas 14,2% disseram favorecer a candidatura de Marçal; neste grupo, predominam as intenções de voto no prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 25,7% de apoio, seguido por Boulos, com 20,7%.

Outro ponto fraco da campanha do PRTB é o eleitorado com grau de escolaridade até o Ensino Fundamental, faixa em que apenas 12,6% apoiam o coach. Em contraste, o apoio deste segmento é considerável aos adversários Nunes (26%), Boulos (20,6%) e José Luiz Datena (PSDB) (19,5%).

Nunes tem vantagem entre eleitores idosos

Considerando todas as estratificações por sexo, faixa etária, grau de escolaridade e situação econômica, o maior favoritismo demográfico é observado entre os eleitores mais velhos. Neste recorte, prevalece a popularidade de Ricardo Nunes: o prefeito soma 26,6% de apoio do eleitorado entre 45 e 59 anos e 31,1% dos entrevistados com 60 ou mais anos de idade.

Guilherme Boulos, por sua vez, lidera a corrida entre os paulistanos com Ensino Superior completo — o deputado do PSOL acumula 28,9% de preferência nesta faixa, contra 22,9% de Nunes e 19,6% de Marçal.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, nos resultados gerais.