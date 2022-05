Os próximos capítulos da terceira via após a desistência de Doria

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou, em pronunciamento feito nesta segunda-feira, 23, que não será mais pré-candidato à Presidência da República, apesar de ter vencido as prévias feitas pelo partido em novembro do ano passado, em razão da resistência de boa parte dos caciques.

Sem o tucano, que não abria mão de ser o cabeça de chapa, como fica agora a chamada terceira via, o agrupamento de três partidos – PSDB, MDB e Cidadania – que tentam definir uma candidatura unificada par enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)?

O primeiro passo será dado nesta terça-feira, 24, em Brasília, quando as executivas nacionais dos três partidos irão se reunir, separadamente, para discutir quem será o nome da frente – o favoritismo agora é da senadora Simone Tebet (MDB).

Os presidentes dos três partidos – Bruno Araújo (PSDB), Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania) – se reuniram na quarta-feira, 18, para analisar os dados de uma pesquisa contratada pelo grupo para avaliar quem tinha mais potencial para ser o presidenciável da aliança. Após a reunião, eles disseram que haviam chegado a um “consenso” e, embora não tivessem anunciado, o consenso é em torno de Tebet.

Agora, eles levarão essa conclusão para as suas executivas nacionais. Não é certo, no entanto, que as três direções partidárias já batam o martelo na própria terça-feira, porque os presidentes haviam concordado em dar um tempo para que suas legendas discutissem as conclusões da pesquisa e avalizassem um nome.

Convenções nacionais

Independentemente do que decidirem as executivas, no entanto, o caso só será mesmo encerrado nas convenções nacionais dos partidos, que estão previstas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto – elas são a instância máxima de cada sigla e podem, ou não, referendar os acertos prévios feitos por seus dirigentes.

Tebet, por exemplo, terá sérias dificuldades para fazer valer o seu nome, porque uma parte importante do MDB não está com ela. Uma ala, como a representada pelo senador Renan Calheiros (AL), pelo ex-senador Eunício Oliveira (CE) e pelo governador Hélder Barbalho (PA), prefere Lula. Outra corrente, principalmente os dirigentes do Sul do país, prefere Bolsonaro. E outros defendem a candidatura de Simone, como o presidente da sigla, Baleia Rossi, e o ex-presidente Michel Temer.

A senadora terá, portanto, em tese, até as convenções para viabilizar eleitoralmente o seu nome, uma vez que nas pesquisas de intenção de voto ela não tem conseguido romper a barreira dos 2%.

Caso ela não se viabilize, não está descartado que outros nomes se imponham, como o do ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), que perdeu as prévias para Doria, mas, estimulado por caciques como Aécio Neves, continua acalentando o sonho de virar candidato à Presidência da República.

Ampliar a frente

Também há quem na terceira via ache que a frente, após a desistência de Doria, pode ganhar a adesão de partidos como o União Brasil, que se desgarrou do grupo há cerca de um mês, quando decidiu lançar o seu presidente, Luciano Bivar, como candidato ao Planalto.

Tanto no MDB quanto no União Brasil, no entanto, o problema é conciliar uma candidatura nacional com as diferentes demandas regionais.

