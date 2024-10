Os estados campeões em venda de votos, segundo a Polícia Federal

Desde o início do ano, a Polícia Federal instaurou 458 inquéritos de casos de compra de eleitores em todo o país. As investigações foram abertas em todas as unidades da federação, inclusive, no Distrito Federal onde não há eleições municipais. O maior número de suspeitas, porém, foi constatado no Rio de Janeiro, seguido de Ceará e Roraima (confira lista abaixo).

Recentemente, a PF emitiu uma nota conjunta com o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para “reafirmar que todos os procedimentos de controle e segurança para prevenção e repressão de qualquer prática ilícita de saques de dinheiro estão e seguirão sendo adotados”. O comunicado diz ainda que devido a apreensões de “montantes vultosos de numerários em espécie por suspeita de compra de votos”, os bancos “intensificarão suas ações de permanente vigilância para prevenir e reprimir qualquer utilização ilícita de saque, notadamente no segundo turno das eleições, no próximo dia 27 de outubro”.

Em 6 de outubro, no dia do primeiro turno, o diretor-geral da PM, Andrei Rodrigues, anunciou a apreensão de 21 milhões de reais, em dinheiro vivo. Em 2020, último pleito municipal, apenas 1 milhão de reais foi confiscado, enquanto na eleição presidencial de 2022 o valor apreendido foi de 5 milhões de reais. “Isso demonstra uma atuação muito firme da polícia judiciária eleitoral”, disse Rodrigues enquanto visitava o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, sala que reúne representantes das secretarias de Segurança Pública de 26 estados para acompanhar a atualização de dados sobre crimes e prisões eleitorais.

Os estados com mais casos de compra de votos

Rio de Janeiro – 54

Ceará – 40

Roraima – 39

Paraná – 36

Rio Grande do Sul – 31

Maranhão – 24

Bahia – 22

São Paulo – 18

Amapá – 17

Santa Catarina – 16

Pará – 14

Amazonas – 13

Alagoas – 12

Espírito Santo – 12

Mato Grosso do Sul – 12

Paraíba – 11

Pernambuco – 11

Sergipe – 11

Acre – 10

Tocantins – 10

Goiás – 9

Piauí – 9

Distrito Federal

Minas Gerais – 6

Rio Grande do Norte – 6

Mato Grosso – 5

