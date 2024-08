Os cinco pontos que ligam as campanhas de Javier Milei e Pablo Marçal

Guardada as devidas proporções, as semelhanças entre as campanhas do presidente da Argentina, Javier Milei, e do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, do nanico PRTB, tem chamado atenção de marqueteiros eleitorais. Os paralelismos vão desde a força das redes sociais como meio de propagação, passando pela estratégia de campanha, até a forma de “fisgar o eleitor” com um tom agressivo e direto.

O professor de marketing político, Marcelo Vitorino, avalia que Marçal “entende mais de comunicação, entende de algoritmo”. “Não tem medo de se expor ao ridículo, enquanto os outros estão ali falando mais do mesmo”, diz. Pablo Nobel, publicitário responsável pela campanha vitoriosa de Tarcísio de Freitas em São Paulo, que aceitou o convite do marqueteiro de Milei, Santiago Caputo, e o auxiliou no segundo turno das eleições argentinas acha que o exemplo da Argentina em 2023 é um caso de estudo para as eleições paulistanas. “As campanhas erram se não olharem de perto a campanha do Milei para entender o fenômeno Marçal”. Nobel elencou cinco características em comum entre os dois candidatos:

Milei e Marçal atraem o voto antissistema; Os candidatos também conseguem o voto de vingança “contra uma política que não dá conta de tudo”; Marçal coloca Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) no mesmo balaio, como Milei determinou a classe política como “casta” e ele, como salvador da “casta”; A estratégia digital da campanha do Miliei foi muito forte, “apesar de que era orgânica, não impulsionada”, pondera o especialista. O mais importante é chamar atenção. Não importa se vai agradar, ou desagradar o potencial eleitor, o candidato vai fisgar a atenção. “Pablo Marçal também é disruptivo para chamar a atenção e depois alivia”, afirma o marqueteiro.

Eleições em São Paulo

Divulgada na sexta-feira, 23, o último levantamento do Paraná Pesquisas mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na liderança, com 24,1% das intenções de voto; Guilherme Boulos (PSOL), com 21,9%, e Marçal com 17,9% após subir cinco pontos percentuais. Considerando a margem de erro de 2,6%, o coach pode estar empatado com o psolista.