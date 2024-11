O frio aperto de mão de Javier Milei e Lula no G20

Na chegada de Javier Milei ao Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, onde os líderes mundiais do G20 se reúnem nesta segunda-feira, o presidente da Argentina foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um protocolar aperto de mão. O perfil do petista registrou a recepção a todos os chefes de Estados estrangeiros. No caso de Milei, o vídeo não mostrou o cumprimento, apenas a foto em que brasileiro e argentino posaram lado a lado, sem nenhum sorriso ou sinal de maior afinidade.

Adversário declarado do chefe do Planalto, o argentino já veio ao Brasil neste ano, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não teve agenda com o atual mandatário. A primeira visita de Milei ao Brasil foi para palestrar em um congresso de conservadores, o CPAC (Conservative Political Action Conference), que ocorreu em julho em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina.

Na ocasião, Milei ganhou, das mãos do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a medalha que os bolsonaristas presenteiam seus aliados com os dizeres “imbrochável”, “incomível” e “imorrível”. Nesta vez, o filho Zero Três do ex-presidente do Brasil ironizou nas redes sociais a chegada de Milei ao G20 e disse que o argentino “estava mais feliz no CPAC”.

Creio que o @JMilei estava mais feliz no @cpacbrasil . Mas convenhamos, apenas Maduro, Petro, Daniel Ortega, Raul Castro, Diaz-Canel e essa turma curte o Lule… pic.twitter.com/5LPv0P1Ekb Continua após a publicidade — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 18, 2024

Em julho, o argentino posou ao lado do filho de Bolsonaro para um vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar brasileiro, que entoou para seus seguidores o lema da campanha presidencial de Milei: “Viva la libertad, carajo”.

Já o perfil oficial do presidente argentino republicou um vídeo com a recepção de vários líderes que participam do G20, com uma curiosa edição. Os demais governantes cumprimentam Lula ao som de um clássico da Bossa Nova, mas no momento da chegada de Milei, a trilha sonora do vídeo muda para um clima de filme de suspense. Depois, o vídeo relembra a vinda de Milei ao CPAC e uma música entusiasmada acompanha as imagens de um efusivo abraço entre Jair Bolsonaro e o argentino, além de uma foto de sorriso aberto: “Milei demonstra quem manda na região”, diz o texto publicado junto com o vídeo.

🇦🇷🇧🇷🌎 Milei demuestra quién manda en la región. Mientras Lula promueve su agenda globalista del G-20, nuestro presidente @JMilei les marca terreno: no al impuesto a los ‘super ricos’, no al consenso climático impuesto, no a la Agenda 2030. Argentina, faro que ilumina al mundo. pic.twitter.com/4DdeReYkSh — Giovanni (@giovannilarosa0) November 18, 2024

