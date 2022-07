O flerte público de Lula com André Janones

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) flertou publicamente nesta quinta-feira, 28, com o seu (em tese) adversário na corrida ao Palácio do Planalto, o deputado federal André Janones, presidenciável do Avante e que tem em torno de 2% das pesquisas desde que seu nome foi inserido na pré-campanha.

Janones republicou um post no qual explicava os motivos que o levaram a querer ser presidente da República. Entre eles, citou a necessidade de combater a fome e defender a democracia. “Uma vez me perguntaram por que eu quero ser presidente do Brasil, e eu respondi que não quero ser presidente do Brasil, mas sim mudar a vida das pessoas, e que a Presidência da República é apenas o meio mais rápido para que isso ocorra”, escreveu Janones.

Quase imediatamente, Lula respondeu. “Fico feliz. Essa também é a causa que me motiva na política, estamos juntos nisso. Vamos conversar”, postou.

Conquistar o apoio de Janones ainda no primeiro turno pode ser fundamental para o sonho de Lula de vencer a disputa presidencial ainda no primeiro turno. Para isso, ele precisa de 50% dos votos válidos mais um — hoje, ele varia de 45% dos votos válidos (segundo a pesquisa Ipespe) a 53% (segundo o Datafolha).

Como revelou a coluna Matheus Leitão, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez uma ligação nesta quarta, 27, para André Janones, convidando o candidato do Avante para uma nova conversa com Lula.

A ideia no PT é a de que sempre há tempo para fazer uma aliança antes do início do calendário eleitoral oficial. O político tem surpreendido em algumas pesquisas, pontuando mais que candidatos de legendas com mais estrutura