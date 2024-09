O duelo aberto entre Bolsonaro e Caiado na reta final em Goiânia

A campanha de Sandro Mabel (União Brasil), candidato à prefeitura de Goiânia apadrinhado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), se reuniu nesta segunda-feira, 30, e avalia se irá usar a propaganda eleitoral para rebater críticas do candidato Fred Rodrigues (PL) e seu principal padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do entorno do governador goiano, as inserções do candidato bolsonarista são dedicadas a atacar Caiado, Mabel e aliados. Interlocutores admitem que há uma possibilidade de o voto “bolsonarista raiz” crescer na reta final das eleições. Outro alvo do candidato do PL é a petista Adriana Accorsi que sofre ataques, mas em menor intensidade.

Na semana passada, Bolsonaro foi a Goiânia e participou de um comício de Rodrigues. Ao lado do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), o ex-presidente chamou Caiado de “governador covarde” por conta das medidas tomadas pelo governo de Goiás durante a pandemia de Covid-19. Médico, Caiado foi na contramão do então chefe do Planalto e defendeu protocolos como o distanciamento social para conter a disseminação do vírus. Além de Bolsonaro retomar o discurso antivacina, ele ironizou o candidato de Caiado nas eleições municipais. Sandro Mabel é industriário e faz parte da família fundadora de uma empresa de biscoitos. Em Goiânia, o ex-presidente o chamou de “candidato da bolachinha e da rosquinha” e disse que ele elogiava a gestão da ex-presidente petista Dilma Rousseff.

Caiado é o grande responsável pela candidatura de Mabel. Foi ele quem articulou a filiação do empresário ao União Brasil. Nesta segunda-feira, o governador acompanhará o seu candidato em um almoço com representantes do setor produtivo na Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg). Depois, o governador irá gravar sua última participação no horário eleitoral de Mabel. Até o momento, a expectativa é que a propaganda foque na experiência de Mabel como gestor empresarial e quando foi deputado em Brasília. A campanha também quer realçar o apoio de outros políticos importantes em Goiás, como Gustavo Medanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, e Daniel Vilela, vice de Caiado e filho do prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela, que não chegou a cumprir o mandato, porque morreu antes de tomar posse.

Eleição em Goiânia

A disputa eleitoral na capital de Goiás está acirrada, de acordo com as pesquisas eleitorais. O levantamento da Quaest, divulgado no dia 17, mostra Sandro Mabel com 24% das intenções de voto, seguido pela deputada federal Adriana Accorsi (PT), que aparece com 22%. O senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 15% das intenções de voto e o bolsonarista Fred Rodrigues (PL) 9%. A pesquisa ouviu 900 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.