A disputa acirrada entre o PT e Caiado por uma das capitais do agro

O empresário e ex-deputado Sandro Mabel (União Brasil), apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, e a deputada federal Adriana Accorsi (PT) protagonizam uma disputa acirrada pela prefeitura de Goiânia, uma das principais cidades do agronegócio. O candidato tem 24% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada na terça-feira, 17, enquanto a petista tem 22% — o que configura um empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mabel oscilou de 19% para 24% em relação ao levantamento anterior. Já Accorsi manteve o percentual da última pesquisa. Em terceiro lugar está o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 15% das intenções de voto (eram 19%). Fred Rodrigues (PL), continua com 9%, seguido por Matheus Ribeiro (PSDB), com 8% (eram 6%), e o atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), que manteve os 4%. Professor Pantaleão (UP) segue com 2%. Os indecisos são 9% (eram 11%) e os brancos e nulos são 7%. (eram 8%). A Quaest entrevistou 900 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente ao entrevistado, Mabel e Accorsi aparecem com 13% cada. Fred Rodrigues e Vanderlan Cardoso foram citados por 6% cada. Já Rogério Cruz tem 2%, e Matheus Ribeiro, 1%. Os demais não pontuaram. O número de indecisos, que antes era de 71%, caiu para 58%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno em Goiânia, Mabel sairia vitorioso com 50%, contra 35% de Accorsi.

Segundo a pesquisa, o prefeito Rogério Cruz é o candidato mais rejeitado, avaliado negativamente por 52% dos eleitores. Veja abaixo o índice de rejeição dos postulantes:

Rogério Cruz (Solidariedade): 52% (eram 41%)

Adriana Accorsi (PT): 43% (eram 38%)

Vanderlan Cardoso (PSD): 40% (eram 35%)

Professor Pantaleão (UP): 33% (eram 32%)

Sandro Mabel (União Brasil): 30% (eram 31%)

Matheus Ribeiro (PSDB): 25% (eram 22%)

Fred Rodrigues (PL): 23% (eram 18%)

A Quaest também mensurou o nível de conhecimento do eleitor sobre os candidatos. Nesse caso, Mabel e Cardoso são os mais conhecidos. Veja abaixo:

Rogério Cruz (Solidariedade): Conhece e vota: 13%; Conhece e não vota: 33%; Não conhece: 52%

Adriana Accorsi (PT): Conhece e vota: 41%; Conhece e não vota: 43%; Não conhece: 13%

Vanderlan Cardoso (PSD): Conhece e vota: 49%; Conhece e não vota: 40%; Não conhece: 7%

Professor Pantaleão (UP): Conhece e vota: 13%; Conhece e não vota: 33%; Não conhece: 52%

Sandro Mabel (União Brasil): Conhece e vota: 51%; Conhece e não vota: 30%; Não conhece: 16%

Matheus Ribeiro (PSDB): Conhece e vota: 32%; Conhece e não vota: 25%; Não conhece: 41%

Fed Rodrigues (PL): Conhece e vota: 20%; Conhece e não vota: 23%; Não conhece: 55%